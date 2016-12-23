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СМИ: боевики ИГ заживо сожгли двух турецких солдат

СМИ: боевики ИГ заживо сожгли двух турецких солдат

Экстремисты опубликовали видеозапись казни военных в социальных сетях.

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) заживо сожгли двух турецких военных в сирийском Аль-Бабе. Экстремисты опубликовали видеозапись казни солдат в социальных сетях, сообщает «Российская газета».

После появления видео в Сети турецкие власти ограничили доступ к Twitter, Facebook и YouTube. Блокировка коснулась пользователей провайдера Uydunet и мобильных операторов Turkcell и Vodafone, передаёт «Газета.Ru».

По информации РИА Новости, боевики захватили военных три недели назад в районе города Эль-Баб на севере Сирии.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Google Images.

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