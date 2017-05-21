СМИ: «Челси» готов заплатить £20 млн за кузбасского футболиста из ЦСКА

В лондонском клубе расценивают покупку Александра Головина как инвестицию в будущее.

Лондонский клуб «Челси» планирует купить полузащитника ЦСКА и сборной России по футболу Александра Головина. Напомним, что футболист родился в Калтане Кемеровской области, впоследствии учился на футбольном отделении Ленинск-Кузнецкого училища олимпийского резерва.

Как сообщает russian.rt.com, «Челси» уже начал переговоры с ЦСКА. Сумма сделки может составить порядка £20 млн.

По информации «Газеты.Ru», в нынешнем сезоне чемпионата России Головин провёл 29 матчей за ЦСКА, в которых забил три мяча и сделал две результативных передачи.