СМИ: и.о. главы кузбасского Следкома подозревают в превышении полномочий

И.о. главы СУ СК РФ по Кемеровской области Павла Муллина подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает «Рен ТВ» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, в отношении руководителя регионального Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье 286 УК РФ. Его расследование правоохранители начали 22 февраля 2017 года. Официальное обвинение Павлу Муллину ещё не предъявлено.

«Полицейские работали на складе с оружием, который они вычислили в Ижморском районе. В этот момент им позвонил и.о. руководителя СУ СКР и распорядился не изымать оружие и не отправлять его на экспертизу, а место оперативных действий — покинуть», — рассказал источник телеканалу.

Телефонный разговор записали сотрудники ФСБ, которые передали запись в Следком.

Напомним, что прежний глава кузбасского Следкома Сергей Калинкин находится под арестом. Он является одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве 51% акций АО «Разрез «Инской». Сергея Калинкина отстранили от должности 16 ноября 2016 года.