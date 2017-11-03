СМИ: известна возможная причина загадочной гибели пятерых кузбассовцев

По информации РИА Новости, причиной смерти послужило неправильная эксплуатация системы отопления.

«В квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного жилого дома в результате неправильной эксплуатации печного отопления погибли пять человек, из них три ребенка», — цитирует агентство источник в экстренных службах.

Напомним, 2 ноября в посёлке Верх-Егос Прокопьевского района в квартире двухэтажного дома были обнаружены тела пяти человек, в том числе троих детей в возрасте двух, семи и восьми лет, а также двух женщин 38 и 28 лет. При этом порядок вещей в квартире не был нарушен, погибшие характеризовались положительно.