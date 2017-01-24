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СМИ: Китай разместил межконтинентальные ракеты у границы с Россией

Ранее в Сети появились снимки ракетных комплексов, расположенных в провинции Хэйлунцзян.

 

Китай разместил межконтинентальные баллистические ракеты DF-41 в северо-восточной провинции, граничащей с Россией. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ сообщает ТАСС.

Отмечается, что снимки новейших ракетных комплексов ранее опубликовали в китайском сегменте интернета.

«Согласно опубликованной информации, фото были сделаны в провинции Хэйлунцзян. Военные аналитики уверены, что это, вероятно, вторая стратегическая ракетная бригада DF-41 (поступившая в войска) и что она была размещена в северо-восточном Китае», — приводит издание фрагмент из материала Global Times.

Некоторые СМИ считают, что публикация фото связана с инаугурацией президента США Дональда Трампа.

«Как полагают они, это может быть реакцией Пекина на провокационные заявления Трампа о Китае», —  передаёт Global Times .

По информации издания, «США не проявляли должного уважения к вооруженным силам КНР». Кроме того, ряд американских военных «высокомерно выражали свое намерение поиграть мускулами».

«Образ Китая с или без DF-41 отличен в глазах внешнего мира. В этом заключается значение DF-41. Ракетный комплекс не приведет к появлению «Теории китайской угрозы», а лишь усилит авторитет Народно-освободительной армии Китая», — говорится в материале газеты.

Добавим, что трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 разработана китайской Академией технологий ракет-носителей. По разным оценкам, максимальная дальность DF-41 составляет около 14 000 км.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: http://ren.tv/

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