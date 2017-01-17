СМИ: на счетах кузбасского предпринимателя Александра Щукина арестовали более 200 млн рублей

Напомним, Александр Щукин находится под домашним арестом в рамках дела о вымогательстве акций разреза «Инской» в Кемеровской области.

Суды Новосибирской области и Москвы наложили арест на счета и имущество кузбасского предпринимателя Александра Щукина на общую сумму 533 млн рублей. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Как информирует издание, ареста имущества Александра Щукина добился его бывший партнёр по бизнесу Руслан Ростовцев. По сведениям газеты, только на счетах кузбасского бизнесмена было арестовано около 200 млн рублей.

Напомним, по решению Центрального районного суда Новосибирска Александр Щукин будет находиться под домашним арестом до 13 апреля 2016 года. Он является одним из фигурантов уголовного дела о вымогательстве акций разреза «Инской» в Кемеровской области.