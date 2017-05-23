СМИ назвали имя подозреваемого в теракте в Манчестере
Предварительно, взрывное устройство привёл в действие 23-летний Салман Абеди.
Взрывное устройство на концерте Арианы Гранде в Манчестере привёл в действие 23-летний Салман Абеди. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт Life.
Как сообщает ТАСС, предполагаемый террорист-смертник был известен властям Великобритании как человек, представляющий собой потенциальную опасность.
По информации СМИ, террорист взорвал себя у выхода из контролируемой зоны стадиона, когда зрители начали покидать концерт американской певицы.
Напомним, взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошёл 22 мая по завершению концерта Гранде. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 оказались ранены.
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв совершил один человек, специально выбравший такие время и место, чтобы количество жертв было максимальным, передаёт Lenta.ru.