СМИ назвали имя подозреваемого в теракте в Манчестере

Взрывное устройство на концерте Арианы Гранде в Манчестере привёл в действие 23-летний Салман Абеди. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт Life.

Как сообщает ТАСС, предполагаемый террорист-смертник был известен властям Великобритании как человек, представляющий собой потенциальную опасность.

По информации СМИ, террорист взорвал себя у выхода из контролируемой зоны стадиона, когда зрители начали покидать концерт американской певицы.

Напомним, взрыв на крытом стадионе «Манчестер-арена» произошёл 22 мая по завершению концерта Гранде. В результате случившегося 22 человека погибли, 59 оказались ранены.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что взрыв совершил один человек, специально выбравший такие время и место, чтобы количество жертв было максимальным, передаёт Lenta.ru.