СМИ назвали причину смерти 91-летнего основателя журнала Playboy

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти медиамагната.

По данным издания, также у Хью Хефнера была септицемия – воспаление тканей организма вследствие заражения крови. Кроме того, он страдал от кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli.

Ранее Сибдепо сообщал, что Хью Хефнер умер 28 сентября в возрасте 91 года. Он скончался в своём доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких.