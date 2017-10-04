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СМИ назвали причину смерти 91-летнего основателя журнала Playboy

СМИ назвали причину смерти 91-летнего основателя журнала Playboy

Хью Хефнер умер от остановки сердца.

Основатель журнала Playboy Хью Хефнер умер от остановки сердца. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свидетельство о смерти медиамагната.

По данным издания, также у Хью Хефнера была септицемия – воспаление тканей организма вследствие заражения крови. Кроме того, он страдал от кишечной инфекции, возбудителем которой является энтерогеморрагическая кишечная палочка E.coli.

Ранее Сибдепо сообщал, что Хью Хефнер умер 28 сентября в возрасте 91 года. Он скончался в своём доме в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) в окружении близких.

Текст: Тимофей Шикер.
Фото: Википедия.

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