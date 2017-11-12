СМИ: популярная в 90-х группа Spice Girls решила воссоединиться в 2018 году

Газета The Sun сообщает, что популярная в 1990-х годах музыкальная поп-группа Spice Girls решила воссоединиться в 2018 году и записать новый альбом. Об этом изданию сообщила одна из солисток группы Мел Си (Мелани Чисхолм).

По данным газеты, согласие на воссоединение группы дали все экс-солистки: Мелани Браун, Мелани Чисхолм, Джери Холлиуэлл, Эмма Бантон и Виктория Бэкхэм. Последняя певица ранее категорически выступала против подобных предложений.

«Девушки держали в секрете эти разговоры с лета, и наконец-то все они готовы воссоединиться в 2018 году», — сказал один из источников The Sun.

Когда именно воссоединится группа, пока неизвестно. Солистки Spice Girls пока никак не отреагировали на информацию в СМИ.

Напомним, женская поп-группа Spice Girl была основана в 1994 году. Особую популярность группе принесла песня Wannabe. Спустя шесть лет со дня основания группы, солистки заявили о распаде коллектива.