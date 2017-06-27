СМИ: российские пивовары предложили ограничить время продажи крепкого алкоголя

Российские производители пива подготовили новую версию закона о госрегулировании производства и оборота спиртного. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Одно из ключевых предложений — запретить магазинам продавать крепкий алкоголь и вино с 21:00 до 9:00, при этом сохранив действующее временное ограничение с 23:00 до 8:00 для пива.

Производители водки и вина против таких идей. В Союзе производителей алкогольной продукции считают, что подход к регулированию спиртного должен быть единым.

«Создание каких-то преференций в реализации, например по времени для отдельных видов алкогольной продукции, недопустимо. Правила должны быть одинаковы для всех»,— сказал председатель правления союза Дмитрий Добров.

Предложение пивоваров прокомментировал и депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко.

«Если учесть, что у нас, к сожалению, есть такое пиво, которое подчас бывает крепче вина, то я бы лишь частично поддержал новацию господ пивоваренной промышленности и запретил бы продажу с 21:00 и до 9:00 и пива, и вина, все вместе, не оставляя старого ограничения для пива», — цитирует «РИА Новости» Геннадия Онищенко.

По мнению депутата, пиво нельзя продавать дольше, поскольку оно «подсаживает молодых людей на алкоголь, после которого они потом переходят на более тяжелый алкоголь и привыкают к этому пагубному пристрастию».