Спорт
Россия и Мир
СМИ: Россию могут не допустить до Олимпиады-2018

СМИ: Россию могут не допустить до Олимпиады-2018

Об этом в эфире немецкого телеканала ARD заявил журналист Хайо Зеппельт.

В эфире немецкого телеканала ARD журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить Россию до Олимпиады-2018. WADA  не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах и заявит об этом уже через три дня – 16 ноября.

По словам Зеппельт, наша страна не признала постороннее вмешательство в антидопинговую программу со стороны государства и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб. Именно эти факты могут лишить Россию права участвовать в следующих Олимпийских играх.

Напомним, решение о том, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде-2018 или нет, примут на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря 2017 года. Глава WADA Оливье Ниггли уже заявлял, что отказ России признать законными выводы независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена также может повлиять на участие нашей страны в соревнованиях.

Комментарии

Рекомендуем

Цена недели

Сколько в Кемерове стоят курсы английского языка

Сибдепо узнал стоимость абонементов и индивидуальных занятий в школах иностранных языков
Еда

Пицца как искусство: в Кемерове появился филиал Неаполя

Маэстро из Неаполя готовит в Кемерове
Чтиво

Алёна Бабенко открыла в Кузбассе новый сезон «Поколения М»

В Междуреченске стартовал проект по развитию юных талантов «Поколение М»
Вкус и пафос

Страдания говядины на открытии гриль-бара «Жара»

Всё, что нужно знать о новом баре на Кузнецком проспекте

Сегодня в Кемерове

Популярное