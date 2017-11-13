СМИ: Россию могут не допустить до Олимпиады-2018

В эфире немецкого телеканала ARD журналист Хайо Зеппельт заявил, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может не допустить Россию до Олимпиады-2018. WADA не восстановит Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в правах и заявит об этом уже через три дня – 16 ноября.

По словам Зеппельт, наша страна не признала постороннее вмешательство в антидопинговую программу со стороны государства и не обеспечила доступ к закрытым образцам проб. Именно эти факты могут лишить Россию права участвовать в следующих Олимпийских играх.

Напомним, решение о том, будет ли Россия участвовать в Олимпиаде-2018 или нет, примут на исполкоме Международного олимпийского комитета в начале декабря 2017 года. Глава WADA Оливье Ниггли уже заявлял, что отказ России признать законными выводы независимой комиссии агентства под руководством Ричарда Макларена также может повлиять на участие нашей страны в соревнованиях.