СМИ: скончался известный сатирик Михаил Задорнов

В пятницу, 10 ноября, СМИ сообщили о смерти известного сатирика Михаила Задорнова. Юмористу было 69 лет. Смерть артиста агентству «Москва» подтвердила телеведущая Регина Дубовицкая.

В прошлом году СМИ узнали, что у сатирика диагностировали рак мозга. Осенью 2016 года Михаил Задорнов сам подтвердил данную информацию и сообщил, что ему предстоит пройти несколько курсов химиотерапии. В последнее время сатирик жил в Латвии.

Михаил Задорнов родился в 1948 году в Юрмале в семье писателя, заслуженного деятеля культуры Латвийской ССР Николая Задорнова. С 1946 года семья проживала в Латвийской ССР. После окончания школы №10 Михаил Задорнов поступил в Рижский политехнический институт (сейчас — Рижский технический университет), но через два года перевёлся на факультет «Двигатели летательных аппаратов» Московского авиационного института (МАИ), который окончил в 1974 году. Ещё в студенчестве он начал заниматься художественной самодеятельности и участвовать в играх КВН.

В 1975 году Задорнов написал свою первую интермедию – «Кто громче». Её исполнили артисты эстрады Александра Лившица и Александра Левенбука. Затем он был художественным руководителем, драматургом и режиссёром студенческого эстрадного театра МАИ «Россия». Очерки Задорнова о поездках театра публиковались в журналах «Юность», «Молодая гвардия» и «Дальний Восток».

В восьмидесятые и девяностые годы работы Задорнова исполняли другие юмористы, в том числе Евгений Петросян. С собственными концертными программами сатирик начал выступать во второй половине 1980-х годах. С начала 90-х годов прошлого века являлся участником сатирико-юмористических телепередач в том числе «Аншлаг» и «Смехопанорама». В эти же годы он выступил с пародией на Михаила Горбачёва («Дадуда»). С середины 2000-х годов Михаил Задорнов начал часто критиковать Америку.

Михаил Задорнов написал около 40 книг, в основном с юмористическими и сатирическими текстами. Был дважды женат, есть дочь.