СМИ сообщили о «пропавших диггерах» на шахте Северная в Кемерове

Телеканал «РЕН ТВ» сообщил о двух кемеровских экстремалах, спустившихся в шахту Северная, но не сумевших подняться наружу. По сведениям телеканала, в воскресенье, 5 ноября, в 22.00 друзья попавших в беду диггеров сообщили о происшествии в полицию. В Кемеровской службе спасения корреспонденту Сибдепо сообщили, что такой сигнал действительно поступал, но не от друзей диггеров, а от охранника предприятия.

«В 22.05 охранник сообщил, что якобы в шахту провалилось несколько людей, количество не установлено. На место прибыли сотрудники Кемеровской службы спасения, «скорая» и полиция. Спускаться под землю без разрешения МЧС наши сотрудники не имеют права, поэтому была вызвана группа ВГСЧ. В 23.39 сотрудники ВГСЧ спустились в шахту, но никого не обнаружили. Охранника, от которого поступил сигнал, увезли с собой сотрудники полиции», — сообщили в пресс-службе Кемеровской службы спасения.

В настоящее время корреспонденты Сибдепо сделали запрос в пресс-службу ГУ МВД по Кемеровской области. Официальный комментарий представителей власти по поводу произошедшего ожидается в ближайшее время.