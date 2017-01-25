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СМИ сообщили об аресте топ-менеджера «Лаборатории Касперского»

Арест может быть связан с расследованием дела в отношении одного из заместителей главы центра информационной безопасности ФСБ.

В России арестовали топ-менеджера «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова. Он возглавляет в компании отдел по расследованию киберпреступлений, сотрудничающий с правоохранителями.

По информации «Коммерсанта», Стоянов находится в СИЗО «Лефортово» с декабря 2016 года. Расследование не имеет отношение к лаборатории. Оно «ведётся в отношении частного лица».

По тому же делу арестован и руководитель одного из подразделений центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов.

Уточняется, что расследование УСБ ведётся по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Специалисты проверяют информацию о якобы получении сотрудником ЦИБ денег от одной из зарубежных организаций. По имеющимся данным, это произошло при посредничестве сотрудника «некой российской компании в сфере информационной безопасности».

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://myslo.ru/

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