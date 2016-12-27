СМИ: свидетель крушения Ту-154 рассказал о «странной» посадке самолёта на воду

Единственным очевидцем трагедии, который наблюдал за ней с моря, стал сотрудник береговой охраны.

В деле о крушении Ту-154 появилась приоритетная версия ещё до обнаружения бортовых самописцев. По информации газеты «Коммерсантъ», лайнер мог упасть из-за ошибки пилотов, которые при взлёте вывели его на закритические углы атаки. Эта версия основана на показаниях сотрудника береговой охраны. Он стал единственным очевидцев трагедии, который наблюдал за ней с моря.

По словам свидетеля, воздушное судно вместо набора высоты стало быстро снижаться к поверхности моря. Он отметил, что даже для посадки положение лайнера в пространстве показалось ему странным.

Ранее эксперты ФСБ не нашли признаков теракта или диверсии на борту Ту-154.

Крушение самолёта Ту-154 произошло 25 декабря. На борту находились 92 человека, в том числе музыканты ансамбля имени Александрова, в составе которого был уроженец Новокузнецка Юрий Новокшанов. Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев выразил соболезнования семьям жертв авиакатастрофы над Чёрным морем.