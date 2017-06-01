СМИ узнали о планах создать в России еще один лоукостер

Эксперты уже сейчас прогнозируют серьёзную конкуренцию между новым игроком и «Победой».

Российские инвесторы обсуждают возможность создания в стране новой авиакомпании-лоукостера. Уже были проведены переговоры с несколькими зарубежными низкобюджетными перевозчиками и Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), сообщает «Коммерсантъ».

«Переговоры на начальном этапе, акционерные и юридические вопросы также в стадии проработки»,— цитирует издание одного из своих собеседников.

Участники проекта рассматривают возможность организации полётов лоукостера из крупных региональных аэропортов.

«Это позволило бы развивать маршрутную сеть в регионах, минуя Москву, и удовлетворять местный спрос на дешевые авиаперевозки, которые пока предлагаются в очень ограниченном объеме»,— сообщил еще один собеседник издания.

При этом уже сейчас эксперты прочат новому лоукостеру конкуренцию с уже существующей «Победой».

«Победа» работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий — выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest. С учётом планов активного развития «Победа» скоро может занять большую часть потенциального рынка, и места для второго игрока не будет», — считает младший партнер Bain & Company Андрей Панов.

Панов также отметил, что с появлением новой низкобюджетной авиакомпании у большинства перевозчиков, кроме группы «Аэрофлот» и S7, может ухудшиться финансовая ситуация.