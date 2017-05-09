СМИ: в Китае врачи провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов

Операция прошла 8 мая в одной из больниц Шанхая.

8 мая в одной из больниц Шанхая хирурги провели успешную операцию по разделению сиамских близнецов. Об этом со ссылкой на зарубежные СМИ передаёт «РИА Новости».

Девочки появились на свет 9 февраля, когда их мать находилась на 34 неделе беременности. После рождения близнецов поместили в отделение интенсивной терапии. Оказалось, что у них срослись печень и желудок.

Операция, прошедшая в понедельник, длилась час. Еще столько же китайские медики потратили на то, чтобы зашить раны, оставшиеся у младенцев после хирургического вмешательства.

Сейчас врачи дают положительный прогноз на дальнейшую жизнь трёхмесячных девочек.