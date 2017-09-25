СМИ: в Краснодарском крае семья людоедов убила 30 человек

В Краснодарском крае задержали семью людоедов, жертвами которой стали не менее 30 человек. Супруги совершали преступления с 1999 года.

По данным «Лайфа», ранее на в Краснодаре дорожные рабочие нашли мобильный телефон, на котором хранились фото, где один из подозреваемых позировал с частями тела убитой женщины. После этого правоохранители вышли на владельцев устройства. Ими и оказалась семья каннибалов.

По предварительным данным, из некоторых погибших злоумышленники делали заготовки. Видео с этими снимками опубликовал «Пятый канал» (18+, слабонервным не смотреть).

В доме подозреваемых оперативники нашли семь пакетов с частями тел людей. 35-летний подозреваемый Дмитрий Б. занимался отделкой квартир. Его супруга Наталья работала медсестрой.

«Российская газета» пишет, что проверку информации о семье каннибалов начал Следком. Источник в правоохранительных органах края пояснил изданию, что пока что речь идет о расследовании одного или нескольких жестоких убийств, совершённых супругами. Фактов каннибализма в этом преступлении ещё не установлено.