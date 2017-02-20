СМИ: в российских школах могут появиться уроки профориентации

С таким предложением в Министерство образования и науки обратились представители молодёжного парламента при Госдуме РФ.

Представители молодёжного парламента при Госдуме РФ обратились в Минобрнауки с просьбой ввести в школах курс профориентации. Об этом сообщают «Известия».

«На протяжении многих лет одним из наших приоритетных проектов был конкурс профессионального мастерства «Zaсобой», который предусматривал профдиагностику и обучение специалистов-педагогов. Мы тестировали школьников с 8 по 11 классы и пришли к неутешительным выводам: несмотря на перенасыщение рынка труда юристами и экономистами, большинство ребят видят себя именно в этих сферах», — заявила председатель молодежного парламента при Госдуме РФ депутат Наталья Кувшинова.

В письме, отправленном министру образования Ольге Васильевой, говорится о нескольких вариантах внедрения профориентации в школах. Первый — появление отдельных специальных уроков с собственной методической программой. Однако педагоги и психологи отмечают, что школьная программа итак перегружена и вместить туда еще один урок просто невозможно. Однако, по мнению депутатов, это не проблема.

«В программе есть предмет «технология». Наверное, было бы правильно учить детей на этих уроках не только делать скворечники и готовить, но и давать им информацию о тех специальностях, которые пользуются спросом. Можно на успешных примерах рассказать о профессиях сварщика, слесаря, инженера и многих других, востребованных рынком труда», — сказала Наталья Кувшинова.

По мнению Кувшиновой, также в школах можно будет ввести отдельные классные часы, посвященные профессиям. Их лучше внедрять с восьмого класса, пока дети еще толком не решили, куда будут поступать.

В Минобразовании отметили, что готовы рассмотреть обращение молодёжного парламента при Госдуме РФ.