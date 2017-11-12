СМИ: в Японии полиция подозревает бродячую кошку в убийстве пенсионерки

В воскресенье, 12 ноября, СМИ сообщили о том, что в Японии сотрудники правоохранительных органов подозревают бродячую кошку в убийстве 82-летней горожанки. По данным New StraitsTimes, тело Маюко Мацумото в собственном доме обнаружила её дочь.

Издание сообщает, что на лице женщины обнаружили около 20 порезов, похожих на царапины от кошачьих когтей. В жилье погибшей женщины правоохранители не нашли следов взлома и присутствия посторонних людей.

Стражи порядка обошли окрестности, где жила женщина, и нашли кошку, на чьих лапах присутствуют следы, похожие на кровь. Образцы с когтей животного взяли на экспертизу. О судьбе самой кошки ничего не сообщается.