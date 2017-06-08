СМИ выяснили, когда в России беспилотники займутся доставкой товаров

В «Почте России» заявили, что уже ведут переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы дронами.

Российские интернет-магазины могут начать использовать летающие беспилотники для доставки заказанных покупателями товаров до 2025 года. Как сообщают «Известия», такое предложение высказал Минпромторг в формирующейся Стратегии развития электронной торговли в России.

В «Почте России» изданию пояснили, что уже ведут переговоры с компаниями о возможности доставлять грузы дронами. При этом представитель национального почтового оператора добавил, что документ требует доработки, в том числе вопроса, который касается качественной логистики.

В первую очередь дроны планируют применять на труднодоступных территориях, куда доставка другими способами затруднена. Для доставки почтовых отправлений потенциально эффективными могут быть беспилотники с грузоподъемностью более 300 кг.