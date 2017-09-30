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СМИ: зафиксирован первый случай взрыва iPhone 8 Plus

СМИ: зафиксирован первый случай взрыва iPhone 8 Plus

В результате произошедшего внутри смартфона образовалась трещина шириной 0,5 см.

Первый случай взрыва золотого iPhone 8 Plus 64 Гб зафиксировали на Тайване. Инцидент произошёл в городе Тайчжун в квартире девушки по фамилии У, которая на минувших выходных по акции купила смартфон в кредит за 999 юаней ($150). По данным ТАСС, самопроизвольная детонация устройства произошла во время его зарядки.

В момент взрыва iPhone был заряжен на 70%. При этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица телефона утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате внутри него образовалась трещина шириной 0,5 см, однако корпус гаджета не пострадал.

Сейчас компания Apple выясняет причину произошедшего.

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Текст: Тимофей Шикер.
Фото: apple.com.

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