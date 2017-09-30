СМИ: зафиксирован первый случай взрыва iPhone 8 Plus
В результате произошедшего внутри смартфона образовалась трещина шириной 0,5 см.
Первый случай взрыва золотого iPhone 8 Plus 64 Гб зафиксировали на Тайване. Инцидент произошёл в городе Тайчжун в квартире девушки по фамилии У, которая на минувших выходных по акции купила смартфон в кредит за 999 юаней ($150). По данным ТАСС, самопроизвольная детонация устройства произошла во время его зарядки.
В момент взрыва iPhone был заряжен на 70%. При этом использовалось оригинальное зарядное устройство. Владелица телефона утверждает, что он взорвался спустя три минуты после подключения к сети. В результате внутри него образовалась трещина шириной 0,5 см, однако корпус гаджета не пострадал.
Сейчас компания Apple выясняет причину произошедшего.
Старт продаж iPhone 8 обернулся для Apple огромными убытками
Что можно купить в Кузбассе вместо нового iPhone X
Фото: apple.com.