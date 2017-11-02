СМИ: заявлением Тинькова на блогеров NEMAGIA занимался лично замглавы МВД Москвы

Также стало известно, что Арбитражный суд столицы России прекратил дело по иску предпринимателя против кемеровчан.

Заявлением предпринимателя Олега Тинькова на кемеровских блогеров NEMAGIA Алексея Псковитина и Михаила Печерского занимался лично заместитель начальника полиции – начальник управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по Москве Вячеслав Козлов. Об этом пишет Mash.

«С «заявой» о клевете миллиардер пошёл сразу к генералу Козлову. Генерал спустя две недели после этого внезапно ушёл в отставку», – говорится в сообщении паблика.

Напомним, что после обращения банкира в полицию к Алексею Псковитину пришли с обыском московские оперативники. Правоохранители изъяли у кемеровчанина в том числе жёсткий диск и мобильный телефон. Впоследствии об этом случае рассказали президенту России Владимиру Путину. Он ответил, что «с этим надо разобраться».

Ранее Сибдепо сообщал, что в Кемерове суд прекратил дело о защите чести и достоинства против блогеров NEMAGIA, которое также инициировал Олег Тиньков. 30 октября то же самое сделал Арбитражный суд Москвы.