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СМИ: жертвой семьи людоедов из Краснодарского края стала бывшая жительница Кузбасса

СМИ: жертвой семьи людоедов из Краснодарского края стала бывшая жительница Кузбасса

При этом официально каннибалов подозревают только в одном убийстве.

В Краснодарском крае задержали супругов, которых правоохранители подозревают в убийстве и расчленении женщины. При этом, по данным СМИ, жертвами семьи каннибалов стали не менее 30 человек.

«Блокнот Краснодар» пишет, что злоумышленники убили и расчленили бывшую жительницу Кузбасса, которая переехала в Краснодар.

«Я жила там совсем недолго и видела их всего пару раз. Ничего такого за ними я не замечала. Обычные люди. Сама была в шоке, когда это сегодня увидела», – рассказала изданию о каннибалах их соседка.

По информации пресс-службы Следкома по Краснодарскому краю, в ходе обыска у семейной пары обнаружили фрагменты человеческого тела в солевом растворе и замороженное мясо неизвестного происхождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Впоследствии телеканал RT опубликовал видеозапись, сделанную в Краснодаре в квартире людоедов.

Текст: Тимофей Шикер.
Видео: https://russian.rt.com/
Фото: архив Сибдепо.

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