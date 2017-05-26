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СНД: Новокузнецк никто не будет лишать городского статуса

СНД: Новокузнецк никто не будет лишать городского статуса

Ранее в СМИ появилась информация о возможных изменениях в Уставе города, связанных с его статусом.

Накануне в Новокузнецке состоялось заседание горсовета, где обсуждались важный вопросы, касающиеся развития города. По информации местных СМИ, депутаты предложили лишить южную столицу Кузбасса статуса «город».

«В прошлом созыве депутатского корпуса рассматривался вопрос о расширении границ Новокузнецкого городского округа частью территорий Новокузнецкого муниципального района, где нет жилых домой. Это было необходимо сделать для строительства газовых станций в Новоильинском районе. В этом созыве депутатского корпуса данный вопрос не рассматривался. Кроме того, расширение границ города никак не связано с его статусом», — рассказали Сибдепо в пресс-службе Совета народных депутатов по г. Новокузнецк.

Во время заседания депутаты не касались вопроса о лишении Новокузнецка городского статуса. Все изменения, касающиеся Устава города находятся в открытом доступе.

Накануне депутаты проголосовали за добавление нескольких пунктов в существующий Устав. Позднее они будут рассмотрены на общественном слушании. Городской Устав — живой документ, который несколько раз в год подвергается изменениям. Точную дату мероприятия сообщат дополнительно.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://ru.m.wikipedia.org

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