«Снег больше не растает»: на неделе в Кузбассе похолодает до -25°С

В Кузбассе синоптики дали предварительный прогноз погоды на ближайшую неделю. По их данным, выпавший снег в нашем регионе больше не растает, а на неделе установится предзимняя погода. Также в ближайшие дни кузбасские реки начнут покрываться льдом.

В среду, 8 ноября, в Кузбассе местами в дневное время воздух прогреется до +2°С, а уже ночью столбик термометра опустится до отметки -8°С, местами до -13°С. Почти на всей территории региона ожидаются снегопады, но будут они умеренными.

В четверг, 9 ноября, Кузбасс будет находиться в центре тёплого сектора циклона. Днём столбик термометра не поднимется выше отметки +4°С. Также в регионе ожидается юго-западный ветер с порывами до 14 м/с. В течение всего дня в Кузбассе будет идти небольшой мокрый снег. Ночью ожидается похолодание до -8°С.

«Не смотря на то, что днём будет плюсовая температура, снег не растает из-за того, что ночью ожидаются морозы. На юге Кузбасса уже установился снежный покров до двух сантиметров, а на севере — до шести. Эти данные были получены утром 7 ноября», — рассказала Сибдепо пресс-секретарь кемеровского Гидрометцентра Наталья Полуэктова.

В пятницу, 10 ноября, в нашем регионе ожидается похолодание. Днём столбик термометра не поднимется выше 0°С, а ночью местами опустится до -17°С. Местами ожидаются метели.

К концу недели осадки прекратятся, но тепла ждать не стоит. В воскресенье ночью температура воздуха будет варьироваться от -20 до -25°С.