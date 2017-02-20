Сноубордиста Романа Самборского снова «нашли»

Житель Бердска Роман Самборский, пропавший в Шерегеше, вновь «нашёлся». На этот раз сноубордиста «обнаружили» в Волгограде. Об этом сообщает страница поисково-спасательного отряда «Маяк» в социальной сети «ВКонтакте». По данным волонтёров, Самборский сам пришёл в отдел полиции. Впрочем, в ответ на запрос Сибдепо в отделе пропаганды ГУ МВД по Волгоградской области заявили, что данная фамилия в сводках не фигурирует. Это, впрочем, не опровергает информации «Маяка», пояснил собеседник Сибдепо, так как Самборский не преступник и в сводках МВД проходить не должен. Волгоградские полицейские пообещали дать точный ответ утром 21 февраля. Эту версию подтвердили и в штабе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Есть и другая версия, по которой Самборский уехал не в Волгоград, а в Екатеринбург.

«Он в Екатеринбурге, это точно. У него злокачественная опухоль, поэтому он уехал, чтобы перед смертью попутешествовать и побыть одному», — рассказал Сибдепо собеседник, пожелавший сохранить свою анонимность.

В свою очередь, в ГУ МВД по Кемеровской области заявили, что никакой достоверной информации о местонахождении Самборского нет. И официального сообщения от волгоградских коллег кузбасские следователи не получали.

Жена Романа Самборского на своей странице во «ВКонтакте» также опровергает информацию о том, что её супруг найден. Валерия Самборская также назвала лживой информацию о том, что она развернула акцию по сбору денежных средств для помощи в поисках Романа.

Напомним, Роман Самборский пропал 13 февраля в Шерегеше, где он отдыхал вместе с друзьями. Его поисками занимались волонтёры, добровольцы, спасатели и полиция. Спасатели проверяли обочины дорог, водопропускные и лесной массив на трассе от сектора «Е» к Чугунашу. 18 февраля в правоохранительные органы обратился мужчина, который сообщил, что отвёз пропавшего в Новосибирск. В самой столице Сибири Романа якобы видели совершавшим покупки в магазине.

