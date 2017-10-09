Собаководы требуют наказать догхантеров, разбрасывающих отраву в Новокузнецке

Новокузнечане, чьи домашние животные пострадали от действий догхантеров, обратились в МВД с просьбой возбудить уголовное дело по нескольким статьям. Активисты сделали коллективное заявление, за два дня им удалось собрать 124 подписи.

Сегодня все документы переданы в прокуратуру и МВД. По некоторым сведениям, похожая ситуация с собаками случилась в сквере на ул. Грдины, и сейчас общественники ищут людей, чьи домашние животные также пострадали.

«Начиная с 24 сентября в парке, расположенном между администрацией Куйбышевского района и многоквартирным жилым домом по пр. Курако, 37-а, от разбросанной отравы погибли четыре высококлассных породистых собаки. В основном, их травят Изониазидом, противотуберкулезным препаратом. Несмотря на то, что он должен отпускаться из аптек только по рецепту, купить его может любой желающий! Я лично приобретала его в нескольких городских аптеках, и на мой вопрос о том, почему мне его свободно продают, фармацевт удивилась — якобы она была даже не в курсе, что нужно спрашивать рецепт», — рассказала Сибдепо активист Елена.

Владельцы погибших животных просят возбудить уголовное дело по нескольким статьям: 245 УК РФ (жестокое обращение с животными), ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов), ст. 205 УК РФ (терроризм). По мнению активистов, от действий догхантеров могут пострадать не только домашние животные, но также и голуби.

Волонтёры просят всех, у кого на улицах Новокузнецка отравилась и погибла собака, сообщить волонтёрам по телефону: 8-983-216-0688.