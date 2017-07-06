Собственника «Славянского» в Кемерове оштрафовали за незаконную реконструкцию здания ТЦ

ООО «Эксмебель», которое владеет торговым центром «Славянский» в Кемерове, оштрафовали за незаконную реконструкцию здания ТЦ. Напомним, днём 14 июля 2016 года в торговом комплексе произошло обрушение чердачных и межэтажных перекрытий. Изначально МЧС сообщало о шестерых пострадавших. Позже выяснилось, что четырём из них назначили стационарное лечение, пятому — амбулаторное, шестой от госпитализации отказался.

С иском в Арбитражный суд Кемеровской области о привлечении ООО к административной ответственности обратилась инспекция государственного строительного надзора Кемеровской области. Её сотрудники в ходе проверки выяснили, что «Эксмебель» не предоставила разрешение на строительство, при этом продолжает работы по реконструкции «Славянского».

Как говорится в материалах дела, опубликованных на сайте суда, адвокат компании заявил, что в здании велись работы по капитальному ремонту, которые не требуют разрешения. Однако суд установил, что имела место быть именно реконструкция ТЦ.

В итоге ООО «Эксмебель» привлекли к административной ответственности. Компанию оштрафовали на 50 тысяч рублей.

Ранее Сибдепо сообщал, что Арбитражный суд Кемеровской области запретил восстанавливать ТЦ «Славянский».