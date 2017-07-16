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Солистка Reflex поблагодарила за подарок ХК «Металлург» и пожелала команде новых побед

Солистка Reflex поблагодарила за подарок ХК «Металлург» и пожелала команде новых побед

Звезда российской эстрады написала слова благодарности в Instagram.

Солистка группы Reflex Ирина Нельсон выступила на праздновании Дня металлурга в Таштаголе. На мероприятии звезде российской эстрады подарили именной хоккейный свитер.

Позже Ирина в своём аккаунте в Instagram поблагодарила команду и пожелала спортсменам новых побед.

Я в Кузбассе! Приехала, чтобы поздравить металлургов с праздником! Спасибо команде «Металлург Новокузнецк» за именной свитер и творческий подход! А моим навсегда любимым землякам #HCSibir, принципиальным соперникам этой команды, большой пламенный привет и обеим командам Новых Побед!🏳🇷🇺🇷🇺🇷🇺 #Хоккей #Новокузнецк #Сибирь #Кузбасс #Life108.com #Зож #ИринаНельсон #Рефлекс #Свитер #Спорт #Достижения #Победа #Россия #НХЛ #КХЛ #ВХЛ #Шайба #Стадион #Концерт #Гастроли #Hcsibir

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«Спасибо команде «Металлург Новокузнецк» за именной свитер и творческий подход! А моим навсегда любимым землякам #HKSibir, принципиальным соперникам этой команды, большой пламенный привет и обеим командам Новых Побед!», – написала на своей странице в Instagram солистка Reflex.

Как ранее писал онлайн-журнал Сибдепо, подобный подарок получил народный артист России Олег Газманов на посвящённом празднованию Дня металлурга мероприятии в Новокузнецке.

Текст: Екатерина Фоменко.
Фото: ХК "Металлург".

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