Составлен рейтинг самых «опасных» стран для российских туристов на майские праздники

Одна из крупнейших российских страховых компаний, занимающаяся страхованием туристов, составила рейтинг стран, в которых с отдыхающими из России происходят неприятности именно на майские праздники, передаёт «Российская газета». Более половины страховых случаев приходится на 5 стран, а лидирует в нём Болгария – 16% случаев. Именно в этой восточноевропейской стране россияне чаще всего жалуются на обострение хронических заболеваний.

Испания – на втором месте (13% страховых случаев), в первую очередь, из-за обилия непривычной для Россиян еды. Кроме того, на Пиренеях наши туристы часто простывают из-за контраста между жарой на улице и прохладой кондиционированных помещений.

На третьем месте – Тиланд (11%). Здесь самая высокая травматичность среди россиян – ушибы, вывихи, растяжения и более серьёзные травмы. Страховщики связывают это с катанием на скутерах.

Четвёртое место в рейтинге – у ОАЭ (7,5%), на пятом – Турция (5%). В случае с Турцией составители рейтинга отметили, что рейтинг мог быть выше, но в мае 2016 года эта страна была закрыта для российских туристов. В этом же году Турция уже обогнала по популярности все остальные иностранные курорты.