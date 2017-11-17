Составлена карта самых опасных стран мира для туристов

На карте разными цветами отмечены страны, в которых существует как высокий риск опасности для приезжих, так и очень низкий.

Сотрудники медицинской сервисной компании International SOS составили интерактивную карту мира. На ней они отметили самые опасные и безопасные для путешественников страны.

Карта размещена на официальном сайте компании. В зависимости от уровня риска, который ожидает туристов при посещении, государства отмечены разными цветами.

На предложенных вкладках пользователи могут выбрать среди таких показателей, как «медицина», «безопасность» и «безопасность дорожного движения».

Среди менее благоприятных стран для туризма в плане медицинской безопасности — обозначенные красным цветом Сирия, Мали, Ливия, Южный Судан, Йемен, Афганистан и Сомали.

Максимально безопасные для туристов государства обозначили зеленым цветом. В этот список попали преимущественно страны Европы: Дания, Германия, Финляндия, Норвегия, Исландия.

Россию по критерию медицинской помощи отнесли к категории государств с «быстро изменяющимся уровнем рисков». А вот по параметру «безопасность дорожного движения» Россия оказалась в группе, отмеченной красным цветом, наравне с Алжиром, Марокко, Нигерией и Бразилией. Для туристов посещение этих стран означает высокую опасность для жизни.

На сайте отмечается, что карта путешествий получила несколько премий EMMA за разработку методологии оценки рисков.