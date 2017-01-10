Ранее Следственный комитет начал доследственную проверку по факту отравления 12 игроков МХК «Кузнецкие медведи» в Тюмени.

Состояние отравившихся новокузнецких хоккеистов оценивается как удовлетворительное. Вечером 10 января игроков МХК «Кузнецкие медведи» выпишут из больницы, и они вылетят в Новокузнецк.

«Все ребята чувствуют себя удовлетворительно. Самочувствие ни у кого не страдает. Думаю, что на восстановление потребуется минимум 2-3 дня», – цитирует пресс-служба ХК «Металлург» врача «Кузнецких Медведей» Дмитрия Чурбакова.

Отмечается, что ближайший матч в чемпионате МХЛ команда проведёт 19 января в Новокузнецке против «Сарматов».

Ранее Сибдепо сообщал, что Следственный комитет начал доследственную проверку по факту отравления в Тюмени 12 игроков МХК «Кузнецкие медведи» и двух сотрудников клуба.