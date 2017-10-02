Сотрудник Кемеровской ТЭЦ получил ожоги из-за хлопка угольной пыли

Утром 2 октября на Кемеровской ТЭЦ (входит в Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания», СГК) произошёл хлопок угольной пыли. В результате случившегося пострадал один человек.

«Сигнал о произошедшем поступил в 10:00. Работник подрядной организации получил ожоги средней степени тяжести. Его госпитализировали», – рассказали Сибдепо в пресс-службе компании.

Собеседник издания добавил, что оборудование предприятия не пострадало. ТЭЦ работает в штатном режиме. Для расследования обстоятельств произошедшего сформирована комиссия.