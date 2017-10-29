Сотрудника Apple уволили из-за дочери, снявшей обзор на iPhone X

Девушка выложила ролик в Сеть до того, как гаджет поступил в продажу.

Американская корпорация уволила одного из своих сотрудников за то, что его дочь Брук Амелия Петерсон сняла обзор на новый iPhone X и выложила его в Сеть до того, как гаджет поступил в продажу. Об этом на своём канале рассказала сама девушка, сообщает телеканал «360».

Девушка рассказала подписчикам, что приехала в гости к родителям в Северную Калифорнию. В то время отец американки уже получил новый iPhone X на правах сотрудника Apple. Амели сняла обзор нового гаджета «для удовольствия», затем выложила в Сеть, при этом она не ожидала, что ролик станет вирусным.

Брук отметила, что не знала, что нарушает чьи-то права и в настоящее время отказалась от прав на видео по просьбе представителя Apple. После того, как компания уволила её отца из-за случившегося, девушка предложила корпорации проверить, а все ли сотрудники знают о внутренних правилах компании.

Напомним, 27 октября россияне за три минуты раскупили все доступные по предзаказу iPhone X.