Суровости
Россия и Мир
Сотрудника Apple уволили из-за дочери, снявшей обзор на iPhone X

Сотрудника Apple уволили из-за дочери, снявшей обзор на iPhone X

Девушка выложила ролик в Сеть до того, как гаджет поступил в продажу.

 

Американская корпорация уволила одного из своих сотрудников за то, что его дочь Брук Амелия Петерсон сняла обзор на новый iPhone X и выложила его в Сеть до того, как гаджет поступил в продажу. Об этом на своём канале рассказала сама девушка, сообщает телеканал «360».

Девушка рассказала подписчикам, что приехала в гости к родителям в Северную Калифорнию. В то время отец американки уже получил новый iPhone X на правах сотрудника Apple. Амели сняла обзор нового гаджета «для удовольствия», затем выложила в Сеть, при этом она не ожидала, что ролик станет вирусным.

Брук отметила, что не знала, что нарушает чьи-то права и в настоящее время отказалась от прав на видео по просьбе представителя Apple. После того, как компания уволила её отца из-за случившегося, девушка предложила корпорации проверить, а все ли сотрудники знают о внутренних правилах компании.

Напомним, 27 октября россияне за три минуты раскупили все доступные по предзаказу iPhone X.

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.youtube.com / Brooke Amelia Peterson.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Кузбасс живописный

Кузбасс живописный: озеро Апрелька

Чем уникально озеро Апрелька и зачем сюда стоит ехать
Гид

Фестиваль «Кузбасс театральный»: 9 значимых спектаклей области

Лучшие спектакли кузбасских театров - за 5 дней!
Фоторепортажи

«Километр удовольствия»: открытие обновлённого бульвара Строителей в Кемерове

Строители привели в порядок улицу имени себя
Квартира недели

Коттедж в Кузедеево за 13 миллионов (с прудом и пилорамой)

Очень дорогой способ сбежать подальше от цивилизации

Сегодня в Кемерове

Популярное