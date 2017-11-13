Происшествия
Кузбасс

Сотрудники ГИБДД спасли кузбассовца, умиравшего от потери крови

Серьёзно раненого мужчину успели доставить в больницу.

Благодаря оперативности сотрудников ДПС удалось спасти жизнь человека, сообщает сайт областного управления МВД. Во время патрулирования капитан полиции Константин Тихонов и старший лейтенант полиции Алексей Милованов в районе села Топки заметили машину, которая подавала сигналы, переключаясь с ближнего света на дальний. Женщина, сидевшая за рулём, рассказала, что везёт раненого супруга – мужчина сильно повредил руку, работая с углошлифовальным аппаратом. Остановить кровь самостоятельно не удавалось. Женщина повезла мужа в больницу, и, встретив патруль ГИБДД, попросила о помощи.

Инспекторы включили сирену и «мигалку» и сопроводили машину с пострадавшим в ближайшую больницу Кемерова. Там пострадавшему оказали медицинскую помощь, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

«Супруга пострадавшего мужчины через официальное обращение выразила благодарность сотрудникам ГИБДД за безупречное исполнение служебного долга, пожелала здоровья инспекторам и их семьям и попросила рассмотреть вопрос о поощрении отличившихся полицейских», — говорится в сообщении.

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Отдел пропаганды ГУ МВД по Кемеровской области

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