Новости
Кузбасс
Сотрудники кемеровской ветлаборатории нашли в рисе мучного клеща

Сотрудники кемеровской ветлаборатории нашли в рисе мучного клеща

В крупе выявили вредителя в количестве 7 экз/кг.

 

В испытательный центр ФГБУ «Кемеровская МВЛ» из южной части Кемеровской области на исследование поступила проба шлифованного риса первого сорта по ТУ. Специалисты изучили крупу и обнаружили в ней мучного клеща в количестве 7 экз/кг.

«Крупы, в которых завелись клещи, есть не нужно. Этот вредитель не может серьёзно навредить человеку, однако в некоторых случаях при употреблении его в пищу на коже может проявиться индивидуальная аллергическая реакция — покраснения и зуд», — рассказал Сибдепо заведующий отделом планирования и анализа мониторинга Россельхознадзора ФГБУ «Кемеровская МВЛ» Виталий Коснырев.

По словам собеседника онлайн-журнала, желательно крупы хранить в прохладном месте или при небольшой минусовой температуре. Если такой возможности нет, достаточно поддерживать постоянный температурный режим, вовремя выносить мусор и следить за тем, чтобы в доме не было грызунов (мыши, крысы — прим. Сибдепо).

Как рассказал онлайн-журналу осведомлённый источник в медицинском учреждении, из которого поступила проба риса, изготовителем продукта является «Полтавский комбинат хлебопродуктов», а поставщиком — ООО «Марсо».

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://commons.wikimedia.org

Комментарии

Рекомендуем

Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти
Тест

Какие военные фильмы вы больше всего любите

Ваша персональная подборка фильмов ко Дню Победы
Ретро

Старый Кемерово в непогоду: очарование и романтика!

Так когда-то выглядела столица Кузбасса в дождь
Фоторепортажи

Яркий финал: фейерверк Победы отгремел в Кемерове

Фоторепортаж с праздничного фейерверка на Университетском мосту

Сегодня в Кемерове

Популярное