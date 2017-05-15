Сотрудники кемеровской ветлаборатории нашли в рисе мучного клеща

В испытательный центр ФГБУ «Кемеровская МВЛ» из южной части Кемеровской области на исследование поступила проба шлифованного риса первого сорта по ТУ. Специалисты изучили крупу и обнаружили в ней мучного клеща в количестве 7 экз/кг.

«Крупы, в которых завелись клещи, есть не нужно. Этот вредитель не может серьёзно навредить человеку, однако в некоторых случаях при употреблении его в пищу на коже может проявиться индивидуальная аллергическая реакция — покраснения и зуд», — рассказал Сибдепо заведующий отделом планирования и анализа мониторинга Россельхознадзора ФГБУ «Кемеровская МВЛ» Виталий Коснырев.

По словам собеседника онлайн-журнала, желательно крупы хранить в прохладном месте или при небольшой минусовой температуре. Если такой возможности нет, достаточно поддерживать постоянный температурный режим, вовремя выносить мусор и следить за тем, чтобы в доме не было грызунов (мыши, крысы — прим. Сибдепо).

Как рассказал онлайн-журналу осведомлённый источник в медицинском учреждении, из которого поступила проба риса, изготовителем продукта является «Полтавский комбинат хлебопродуктов», а поставщиком — ООО «Марсо».