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Сотрудники МЧС рассказали кузбассовцам, как защититься от штормового ветра

Сотрудники МЧС рассказали кузбассовцам, как защититься от штормового ветра

В первую очередь жителям региона посоветовали следить за детьми и стариками.

В Кубассе сотрудники МЧС рассказали жителям региона о том, как следует вести себя при штормовом ветре. В первую очередь кузбассовцам порекомендовали следить за детьми и пожилыми людьми, а также постараться не выходить из зданий.

«Если сильный ветер застал вас на улице, укройтесь в подземном переходе или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш и балконов возможно падение шифера и других предметов», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Кемеровской области.

По данным ведомства, категорически запрещается прятаться за остановки, рекламные щиты и под деревьями. Штормовой ветер может опрокинуть остановочный павильон и рекламный баннер, а также может повалить дерево. Во время сильного ветра нельзя оставаться в автомобиле или в общественном транспорте. Укрыться от стихии можно в любом ближайшем здании или в дорожном кювете, прижавшись к земле.

Если вашей жизни будет угрожать опасность, следует незамедлительно связаться с сотрудниками МЧС по номеру 101 с любого доступного телефона.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://interneturok.ru

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