Сотрудники предприятий «СУЭК-Кузбасс» поддержали акцию «Аллея России»

В рамках акции рядом с Аллеей шахтёрской славы в Ленинске-Кузнецком были высажены 50 молодых сосен.

В День Победы в Ленинске-Кузнецком прошла масштабная эколого-патриотическая акция «Аллея России». В рамках мероприятия рядом с Аллеей шахтёрской славы были высажены 50 молодых сосен.

В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны, представители администрации города, а также сотрудники предприятий АО «СУЭК-Кузбасс» и бойцы трудового отряда СУЭК. По инициативе Андрея Мельниченко, основателя и основного акционера компаний СУЭК, Еврохим и СГК, акция прошла 9 мая в разных регионах страны, где работают эти компании. Она стала знаком благодарности сотрудников компаний Андрея Мельниченко подвигу советских солдат в Великой Отечественной войне.

«Война коснулась каждой семьи. Мы сегодня видели, как шёл ленинск-кузнецкий бессмертный полк. А по стране таких полков идут тысячи. Это дань безмерного уважения к поколению, сумевшему выстоять в жесточайшей войне и победить. Быть наследниками Великой Победы – для нас высокая честь!», – сказал на митинге генеральный директор АО «СУЭК-Кузбасс» Евгений Ютяев.

Сама посадка сосен носила праздничный характер. Всех участников встречал песнями военных лет муниципальный оркестр народных инструментов. Был устроен салют с запуском в небо шаров.