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Сотрудница ГУФСИН по Кузбассу вышла в финал конкурса красоты

Сотрудница ГУФСИН по Кузбассу вышла в финал конкурса красоты

Ксения Буланакова вышла в финал конкурса «Миссис хрустальная корона Сибири – 2017».

Сотрудница ГУФСИН по Кемеровской области Ксения Буланакова прошла в финал конкурса красоты и достоинства женщины «Миссис хрустальная корона Сибири – 2017». В конкурсе принимают участие женщины-мамы от 23 до 45 лет, говорится на сайте ведомства.

Ксения Буланакова является матерью троих детей. Она служит в Уголовно-исполнительной инспекции ГУФСИН РФ по Кемеровской области. Женщина с детства увлекается хореографией и поёт. В свободное время шьёт для себя одежду. В 2004 году Ксения завоевала титул «Мисс Вдохновение Прокопьевск», а в 2015 году стала первой вице Миссис Прокопьевск.

В настоящее время на сайте конкурса идёт народное онлайн-голосование. Принять участие в нём могут все желающие. Участница, набравшая самое большое количество голосов, получит один из главных титулов – «Любовь зрителей Сибири – 2017».

Чтобы поддержать жительницу Кузбасса в конкурсе, достаточно перейти по ссылке и отдать за неё свой голос. Процедура для голосующих бесплатна.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: ГУФСИН РФ по Кемеровской области.

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