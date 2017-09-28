Сотрудница кузбасской транспортной полиции вошла в топ-10 лучших кинологов МВД России

В Новоуральске Свердловской области прошёл чемпионат МВД России по многоборью кинологов. В соревнованиях приняли участие 79 полицейских команд – более 400 сотрудников органов внутренних дел и 227 служебно-розыскных собак различных пород.

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В десятку лучших кинологов МВД России вошла инспектор-кинолог Кузбасского ЛУ МВД России старший лейтенант полиции Ирина Шумских. Вместе с напарником, бельгийской овчаркой Эльдаром Аллином, они стали шестыми в личном зачёте и первыми в дисциплине «Защитная служба».

На соревнованиях Эльдар под руководством Ирины безошибочно нашёл «преступника» за укрытием, удерживал его облаиванием до прихода наставника и дважды задержал при побеге.

Как рассказали Сибдепо в пресс-службе областной транспортной полиции, ранее Ирина Шумских неоднократно становилась победительницей в подобных состязаниях.