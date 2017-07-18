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Сотрудница ПДН эвакуировала из горящего дома в Кемерове четверых детей

Евгения Шерина отвела всех детей к себе домой, накормила и уложила спать.

В ночь с 3 на 4 июля кемеровчанка, а также капитан полиции Евгения Шерина помогла многодетной матери эвакуировать четверых детей из горящего дома. Пожар по улице Гагарина, 153 произошёл из-за возгорания электрических щитков. Пламя быстро распространилось по всем этажам дома. Тогда пожарные эвакуировали 11 человек.

Сотрудница по делам несовершеннолетних проживает в доме на против. Она знала, что на первом этаже охваченного пожаром дома проживает женщина с четырьмя малолетними детьми.

«Подбежав к окну её квартиры, сотрудница полиции услышала детский плач и крики о помощи. Хозяйка квартиры не могла вывести своих детей через дверь, поскольку подъезд уже был охвачен огнём и едким дымом. Евгения Шерина подбежала к открытому окну и по очереди приняла из рук матери всех её детей — двух, пяти и семи лет, а также 6-месячного младенца», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

После этого Шерина помогла выбраться на улицу и матери несовершеннолетних. Затем она отвела семью к себе домой, накормила и уложила спать.

Многодетная кемеровчанка выразила капитану полиции благодарность. Сейчас решается вопрос о вручении сотруднице ПДН награды за проявленные смелость и самоотверженность.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

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