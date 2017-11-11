Сотрудница «Почты России» стала лицом AliExpress в Китае

Накануне всемирного Дня шоппинга компания AliExpress объявила, кто станет её новым лицом в Китае, сообщает TJ. Выбор пал на 24-летнюю россиянку Марию Рубцову, работающую почтальоном в деревне Марьино Сергиево-Посадского района. В обязанности Марии входит доставка почты в 8 деревень. Свои обязанности она выполняет, перемещаясь верхом на коне. Чтобы получить эту работу, она специально переехала в деревню из Москвы. По словам девушки, её привлекают многие особенности сельской жизни.

В поле зрение AliExpress Рубцова попала после выхода в Китае репортажа о её работе. После него у девушки появилось больше 2 миллионов поклонников в интернете.