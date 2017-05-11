Социологи рассказали, какие лекарства чаще всего покупают россияне

«Левада-центр» провёл опрос среди жителей России и выяснил, какие лекарства они чаще всего покупают в аптеках. Самыми популярными препаратами оказались лекарства от простуды и насморка, а также гриппа.

70% респондентов приобретают лекарства от простудных заболеваний, а 57% покупают таблетки и другие средства от головной боли. 32% опрошенных пополняют свою аптечку лекарствами от заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает Life.ru.

Чуть меньше людей (31 % опрошенных) покупают витамины весной и осенью. 27% россиян принимают специальные препараты при сердечной недостаточности и гипертонии. Успокоительными и снотворными пользуются лишь 17% жителей России. Реже всего с аптечных полок в домашние аптечки жители нашей страны забирают лекарства от астмы и других болезней, связанных с дыхательной системой.