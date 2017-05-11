Новости
Россия и Мир
Социологи рассказали, какие лекарства чаще всего покупают россияне

Социологи рассказали, какие лекарства чаще всего покупают россияне

70% респондентов покупают лекарства от простуды и насморка.

«Левада-центр» провёл опрос среди жителей России и выяснил, какие лекарства они чаще всего покупают в аптеках. Самыми популярными препаратами оказались лекарства от простуды и насморка, а также гриппа.

70% респондентов приобретают лекарства от простудных заболеваний, а 57% покупают таблетки и другие средства от головной боли. 32% опрошенных пополняют свою аптечку лекарствами от заболевания желудочно-кишечного тракта, сообщает Life.ru.

Чуть меньше людей (31 % опрошенных) покупают витамины весной и осенью. 27% россиян принимают специальные препараты при сердечной недостаточности и гипертонии. Успокоительными и снотворными пользуются лишь 17% жителей России. Реже всего с аптечных полок в домашние аптечки жители нашей страны забирают лекарства от астмы и других болезней, связанных с дыхательной системой.

Текст: Елена Семёнова.
Фото: https://pixabay.com

Комментарии

Рекомендуем

Фоторепортажи

Как празднуют День Победы в Новокузнецке

Новокузнецк в миниатюре
Кинопрокат

«Меч короля Артура»: «Викинг» по-английски

Какой получилась самая ожидаемая премьера весны
Автодепо

Как ограничат проезд в центре Кемерова 8 и 9 мая

Рассказываем, где не проехать, а только пройти
Спецпроекты

9 мая с Сибдепо: 5 000 кемеровчан «На орбите Победы»

Ищите себя на фото и видео!

Сегодня в Кемерове

Популярное