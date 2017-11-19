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Кузбасс
Соцсети: в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого застрелили охранника

Соцсети: в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого застрелили охранника

По словам очевидцев, в результате ЧП ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Ленинске-Кузнецком в ночном клубе «Liberty» застрелили охранника. По словам очевидцев, в результате происшествия ещё двое получили ранения.

«Второй охранник в больнице и, вроде, девушку-посетителя ещё зацепили», — сообщил очевидец в паблике «FBI Ленинск-Кузнецкий (Тебя уже ищут)».

Также в Сети появилась запись с камер наружного наблюдения ночного заведения. По словам свидетелей, злоумышленники пронесли в ночной клуб ружьё.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В Кузбассе возбудили уголовное дело по факту убийства охранника ночного клуба

Текст: Елена Семёнова.
Видео: https://www.kem.kp.ru
Фото: https://www.kem.kp.ru

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