Соцсети: в ночном клубе Ленинска-Кузнецкого застрелили охранника

По словам очевидцев, в результате ЧП ещё два человека получили ранения.

В ночь на воскресенье, 19 ноября, в Ленинске-Кузнецком в ночном клубе «Liberty» застрелили охранника. По словам очевидцев, в результате происшествия ещё двое получили ранения.

«Второй охранник в больнице и, вроде, девушку-посетителя ещё зацепили», — сообщил очевидец в паблике «FBI Ленинск-Кузнецкий (Тебя уже ищут)».

Также в Сети появилась запись с камер наружного наблюдения ночного заведения. По словам свидетелей, злоумышленники пронесли в ночной клуб ружьё.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.