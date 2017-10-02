С 1 октября соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники» ограничили фоновое прослушивание музыки в приложениях. Теперь пользователи могут бесплатно слушать треки до 60 минут в сутки. Для снятия ограничения нужно оформить ежемесячную подписку.

«Стоит отметить, что это беспрецедентный шаг со стороны правообладателей навстречу пользователям: другие музыкальные стриминговые сервисы были вынуждены полностью и одномоментно отключить фоновое прослушивание», – рассказал TJ представитель агентства United Media Agency, которое сотрудничает с холдингом Mail.Ru Group.

Нововведение действует в последних версиях мобильных приложений обеих соцсетей. При этом на веб-версии «ВКонтакте» и «Одноклассников» оно не распространяется.

Собеседник издания добавил, что в будущем ограничение сократят до 30 минут в сутки.