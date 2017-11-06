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Совет Федерации объявил о намерении разместить военные базы на Кубе и во Вьетнаме

В Совфеде считают, что такие шаги «в интересах международной безопасности».

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев предложил коллегам задуматься о размещении российских военных баз на Кубе, сообщает «РИА Новости».

​»Размещение российской военной базы на Кубе в условиях усиления американской агрессии отвечало бы интересам международной безопасности. Полагаю, что усиление напряженности в мире, откровенное вмешательство во внутренние дела стран — исторических партнеров России не исключает нашего возвращения в Латинскую Америку. Конечно, это должно быть согласовано с кубинцами», — цитирует сенатора издание.

Своё  предложение Бондарев аргументирует тем, что до 2002 года российское присутствие на Кубе «помогало сдерживать агрессию США» и защищать геополитические интересы России. Кроме того, сенатор предложил рассмотреть и предложение о появлении российской базы во Вьетнаме. Он, впрочем, оговорился, что такие шаги нужно предпринимать «только в случае эскалации американской агрессии, дальнейшего расширения их присутствия по соседству с нами».

Текст: Аркадий Кимеев.
Фото: Google Images.

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