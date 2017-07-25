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Совет Федерации одобрил законопроект о курортном сборе

Совет Федерации одобрил закон о курортном сборе

Документ предусматривает введение в экспериментальном режиме платы с туристов за пользование курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях.

Совет Федерации одобрил закон о введении курортного сбора в ряде регионов страны. Об этом сообщает Life.

Напомним, документ предусматривает введение в экспериментальном режиме платы с туристов за пользование курортной инфраструктуры в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Пилотный проект будет проводиться с 2018-го и до конца 2022 года. Потом правительство решит, что делать дальше: отказываться от курортного сбора, либо же вводить его на территории всей страны.

Курортный сбор будут оплачивать туристы, остановившиеся в гостинице или каком-либо другом объекте размещения более чем на сутки. Размер сбора установят региональные власти. Он может составить не более 50 рублей с человека за сутки в 2018 году и не более 100 рублей в другие годы эксперимента.

Текст: Мария Арзамасцева.
Фото: https://pixabay.com/

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