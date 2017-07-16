Советник президента Александр Бедрицкий предупредил о новых погодных аномалиях

Специалист считает, что аномальные погодные ситуации будут повторяться чаще.

Советник президента России по вопросам изменения климата Александр Бедрицкий предупредил о том, что аномальные погодные явления, которыми отметилось нынешнее лето, будут повторяться чаще.

«Мы наблюдаем аномальные явления, когда погода неустойчивая. 2017 год – это пример таких ситуаций, которые могут повторяться все чаще», – сказал специалист на совместном форуме МЧС России и общественных организаций «Общество за безопасность» в городе Вытегра.

Как пишет «РИА Новости», на атмосферные процессы влияет таяние арктических ледников. Объём «ледяной шапки» сокращается, из-за этого снижается температурный контраст между полюсами и экватором. И именно это, по словам специалиста, приводит к погодным аномалиям.

Александр Бедрицкий также подчеркнул, на климатический фактор необходимо обращать внимание. Это поможет снизить риски для населения и улучшить работу экстренных служб.

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