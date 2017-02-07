Совкомбанк даст Новокузнецку в кредит 261 млн рублей

Совкомбанк предоставит администрации Новокузнецка кредиты на 261 млн рублей. По информации «Интерфакса», банк заключил с мэрией южной столицы Кузбасса контракт о предоставлении невозобновляемой кредитной линии с лимитом 180 миллионов.

Деньги предоставят городу до конца 2019 года. Годовой процент составит 11,884%. Целью кредита является финансирование дефицита городского бюджета.

Также банк победил ещё в двух аукционах новокузнецкой администрации на привлечение двух невозобновляемых кредитных линий на срок до 36 месяцев. Городу нужны ещё 50 млн и 31 млн рублей. Цели кредитов те же. По данным сайта госзакупок, контракты по этим кредитам между мэрией южной столицы Кузбасса и Совкомбанком уже заключены.

В декабре 2016 года стало известно, что Сбербанк предоставит администрации Новокузнецка кредиты на 300 млн рублей.